Директора «Балтберегозащиты» обвинили в превышении полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего директора калининградского ГБУ «Балтберегозащита» и начальника отдела контроля за строительством компании. Их обвинили в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СКР. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым.

Преступление выявило управление ФСБ по Калининградской области. По данным следствия, в 2022 году с «Балтберегозащитой» заключили контракт на ремонт береговой линии Балтийского моря в районе поселка Куликово. Стоимость работ оценивалась в 169,8 млн руб.

Следователи выяснили, что компания использовала не соответствующие проектной документации материалы, а работы полностью не выполнила. При этом фигуранты сообщили об окончании ремонта, зная о нарушениях. СКР продолжает устанавливать ущерб от преступления.

Никита Черненко