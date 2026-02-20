Две дороги в Курской области отремонтирует местная стройфирма за 341 млн рублей

Победителем конкурса на ремонт двух автодорог Курск—Касторное в Щигровском районе области и Лукьяновка—Тим—Курск—Борисоглебск в Тимском районе стало местное ООО «Терра». По данным портала госзакупок, заключить контракт хотел еще один участник, его имя не раскрывается. Победитель не стал снижать начальную цену контракта 341 млн руб. Второй участник оценил свои услуги в 303,5 млн руб.

Заказчиком выступает «Курскавтодор», источником финансирования — областной бюджет. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 30 октября 2026-го. За это время ООО «Терра», ремонтируя участок дороги протяженностью 2,5 км в Тимском районе, предстоит устроить основание дорожного полотна, выравнивающий слой покрытия, проложить асфальт, восстановить съезды, укрепить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки.

В рамках обновления участка дороги на 6,5 км в Щигровском районе победитель тендера обязан устроить выравнивающие слои из асфальта, восстановить съезды, посадочные площадки, заездные карманы, площадки для автотранспорта и тротуаров, укрепить обочины, заменить светофоры, отремонтировать водопропускные трубы, нанести разметку и установить дорожные знаки и сигнальные столбики.

Гарантийный срок на различные виды работ составит от трех месяцев до десяти лет.

По данным Rusprofile, ООО «Терра» было зарегистрировано в декабре 2014 года в Курской области. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 99% принадлежат московскому ООО «Снабстрой» (в нем доля Сергея Ракчеева составляет 99%, Андрея Локтионова — 1%), торгующей лесо- и строительными материалами, 1% — лично господину Локтионову. Генеральный директор — Сергей Сургуч. По итогам 2024 года выручка компании составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 17,8 млн руб.

О том, как «Терра» делила с двумя местными дорожниками контракты на ремонт дорог в Курской области за 3 млрд,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова