На ремонт дорог в двух районах Курской области выделят 341 млн рублей

Казенное учреждение «Курскавтодор» объявило открытый конкурс на ремонт участков автомобильных дорог «Курск — Касторное» в Щигровском районе области и «Лукьяновка — Тим — "Курск — Борисоглебск"» в Тимском районе. Начальная цена контракта составляет 341 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Отремонтировать участки дорог необходимо с даты заключения контракта до 30 октября 2026 года. Гарантийный срок на различные виды работ составит от трех месяцев до десяти лет.

Во время ремонта участка дороги «Лукьяновка — Тим — "Курск — Борисоглебск"» в Тимском районе протяженностью 2,5 км подрядчик должен устроить основание дорожного полотна, выравнивающий слой покрытия, проложить асфальт, восстановить съезды, укрепить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки. Стартовая цена работ составляет 136,8 млн руб.

В рамках обновления участка дороги «Курск — Касторное» в Щигровском районе на 6,5 км победитель тендера обязан устроить выравнивающие слои из асфальта, восстановить съезды, посадочные площадки, заездные карманы, площадки для автотранспорта и тротуаров, укрепить обочины, заменить светофоры, отремонтировать водопропускные трубы, нанести разметку и установить дорожные знаки и сигнальные столбики. Ремонт предполагается выполнить за 204,2 млн руб.

Подавать заявки на конкурс можно до 9 февраля, подрядчика определят 11-го.

На этой неделе аналогичная закупка была отменена после получения извещения от заказчика. В то же время «Курскавтодор» объявил семь тендеров на ремонт дорог в районах области больше чем за 2 млрд руб. в общей сложности.

Кабира Гасанова