Генералу Муминджанову запросили 12 лет колонии по делу о взятке

Гособвинение попросило суд приговорить к 12 годам строгого режима бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Фигуранту также предлагается наложить штраф 37,1 млн руб., сообщил ТАСС.

Прения прошли в Воронежском гарнизонном суде. Во время них прокурор сократил на 1,5 млн руб. — с 20 млн руб. до 18,55 млн руб. — сумму вменяемой генералу взятки. Кроме того, представитель обвинения попросил лишить генерала воинского звания и государственных наград и запретить ему занимать должности на госслужбе на девять лет. Также у него хотят конфисковать имущество, арестованное по делу.

Валерия Муминджанова арестовали в сентябре 2024 года. Согласно фабуле дела, в 2017-2023 годах он получил взятку от предпринимателя Олега Требунских за заключение контрактов на пошив головных уборов и стирку вещевого имущества военных.

30 января 2026 года господин Муминджанов частично признал вину по делу. Он рассказал, что в 2019-2023 годах получил от предпринимателя 4,75 млн руб. По словам генерала, он оценивал эти деньги как дружескую материальную помощь его семье. В конце 2024 года Олег Требунских получил четыре года и четыре месяца лишения свободы за мошенничество.

Никита Черненко