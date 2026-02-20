Аделия Петросян выступит с показательным номером на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Аделия Петросян

Фото: Claudia Greco / Reuters Аделия Петросян

Гала-вечер пройдёт 21 февраля. Из одиночниц также выступят Алиса Лью, Эмбер Гленн (обе — США), Каори Сакамото, Ами Накаи (обе — Япония), Нина Петрыкина (Эстония) и Ли Хэ Ин (Южная Корея). Кроме того, оргкомитет Олимпиады сообщил, что в мероприятии примет участие бронзовый призер Игр-2014 итальянка Каролина Костнер.

По сумме двух программ Аделия Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестое место. Олимпийской чемпионкой стала Алиса Лью. Второе место заняла Каори Сакамото, третье — Ами Накаи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Главное, чтобы тулупчик сидел».

Таисия Орлова