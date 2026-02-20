Главное, чтобы тулупчик сидел

Произвольная программа в женском фигурном катании, которая, казалось, могла принести России вторую — после серебра, завоеванного за несколько часов до нее ски-альпинистом Никиты Филипповым,— медаль итальянской Олимпиады, опустила Аделию Петросян даже на строчку ниже пятой, занятой в короткой программе. Попробовавшая в погоне за мечтой все-таки исполнить четверной тулуп российская одиночница в который уже раз не справилась с ним. Погоня за мечтой удалась поставившей не на сложность, а на вдохновение американке Алисе Лью, заставившей рыдать японку Каори Сакамото: фаворитка проиграла самой разбитной фигуристке мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американская фигуристка Алиса Лью

Фото: Yara Nardi / Reuters Американская фигуристка Алиса Лью

Фото: Yara Nardi / Reuters

Надежды на олимпийский успех — штука хрупкая. И разбиваются они по-разному. В случае с Аделией Петросян разбились вдребезги довольно быстро. Четверной тулуп все-таки появился поздним вечером 19 февраля в ее произвольной программе, хотя вроде бы заявлять не его собирались. Но догадаться, почему появился, не так уж трудно. Второй номер в сильнейшей разминке. Это значит, что потом еще четыре спортсменки, идущие впереди после короткой программы. И не знаешь, как они откатают. Вдруг все будут на высоте? И не рискнув, станешь кусать локти. А прыжок в четыре оборота — это ведь козырь из козырей. Ни у кого на этой Олимпиаде, кроме нее, его нет.

Петросян рискнула. А четверной тулуп вылился в жесткое падение на лед, заставлявшее вспомнить, что он не удавался ей весь сезон. И на миланских тренировках не удавался. Но хотя бы попробовала…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская фигуристка Аделия Петросян

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Российская фигуристка Аделия Петросян

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

И все после этого падения пошло — нет, не наперекосяк, конечно, но как-то совсем не так. В том, что трибуны встретили это танго прохладно, не было ничего странного: не завораживало, не зажигало. Известно же, что испорченное настроение на катание влияет. А программа была насыщенной, плотной: два каскада — из тройного лутца с двойным тулупом и тройного флипа с тройным тулупом, секвенция, в которой тройной лутц и два двойных акселя, сольные тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной флип. Дорожка четвертого, круче некуда, уровня, вращения — четвертого…

Сложность по меркам этой Олимпиады — потрясающая. К ней бы точность, искру. Но ранний срыв убил страсть.

Оценки ощущения подтвердили. Аделия Петросян по сумме двух программ проиграла провалившей короткую, но воскресшей в произвольной американке Эмбер Гленн, отработавшей намного раньше, с середняками. Россия впервые с 2010 года не взяла золото в одиночном женском катании. В 2014-м оно досталось Аделине Сотниковой, в 2018-м — Алине Загитовой, в 2022-м — Анне Щербаковой. Загитова и Щербакова — воспитанницы Этери Тутберидзе, как и Петросян, которой, кажется, прежде всего не повезло с эпохой. В отличие от предшественниц, она созрела в изоляции, без драк на топовых турнирах, без бесценного для Олимпиад опыта.

И про медаль — не только золотую, любую медаль — разумеется, нужно было забыть. Чтобы срослось с медалью, требовалась примерно такая же свистопляска, какая неделю назад происходила в мужской произвольной и угробила фаворита Илью Малинина. Но дважды подряд на одной Олимпиаде такое землетрясение не случается. Так что Петросян опускалась в классификации все ниже и ниже.

И Эмбер Гленн в лидерском кресле сидеть оставалось недолго. Обошла японка Монэ Тиба, чья «Джульетта» была ровненькой и чистенькой, хотя и без изысков. Ромео вряд ли свела бы с ума.

С ума всех сводила следующая фигуристка. Затейливо крашеные волосы, слепящее глаза золотом платье, биография, полная всяких причудливых поворотов.

Зануды брюзжали насчет произвольной Алисы Лью: старая, пропахла нафталином, как провисевшая десять лет в шкафу шуба. Но какое все это имело значение, если она смотрелась.

MacArthur Park — кантата, которую Джимми Уэбб когда-то написал специально для великого актера Ричарда Харриса. Лью выбрала не каноническую версию, а ту, что через десять лет, когда воцарились новые ритмы, записала Донна Саммер. И как же Лью шла эта «дискотека 70-х», сдобренная ложкой претенциозности и пафоса из прежней эпохи. Да она в них купалась, как в теплой ванне с ароматным шампунем! Ну да, по сравнению с контентом Петросян, ее контент не впечатлял. В короткой хоть сделала каскад из двух «старших» тройных — лутца и риттбергера. А тут ничего подобного, хотя, когда-то, в юниорах, соперничая с Камилой Валиевой, прыгала тройной аксель, четверные… Но это был не тот случай, когда имело смысл зацикливаться на сложности. Брала не ей, а заполнявшими стадион флюидами собственного удовольствия. Редко увидишь, когда на олимпийский старт выходят не как на последний бой, а как на танцпол, будто вовсе не думая о награде. Наградой озорнице были умопомрачительные 150 баллов за произвольную от растаявших вместе со всеми от ее лихости судей. И аплодисменты — такие сильные, что стало боязно за ладошки,— от не собиравшейся горевать по поводу того, что расстается со статусом лидера Тибы.

Дальше, впрочем, были еще две японки. Одна — современный эталон женского катания, эталон стиля, приехавшая на третью Олимпиаду, чтобы взять, наконец, золото. Вторая — выскочка еще моложе, чем Петросян. Но выскочки не так уж редко выстреливают на Олимпийских играх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Японская фигуристка Каори Сакамото

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Японская фигуристка Каори Сакамото

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Алиса Лью наблюдала за их, Каори Сакамото и Ами Накаи, выступлениями так, будто ей вообще плевать на результаты: улыбочка, веселые чертики в глазах. А Сакамото тем временем сорвала каскад из тройных флипа и тулупа, спасая изо всех сил приземление после первого прыжка, и когда закончила, тоскливо катилась к бортику, видимо, молясь о том, чтобы компоненты, которые у нее всегда лучшие, компенсировали ошибку. Но нет, немножко не хватило и их. А Накаи, открыв программу учебным — хоть в музей под стекло помещай — тройным акселем, под What a Wonderful World тоже принялась фальшивить. Слегка фальшивить, но ей-то на такие компоненты, как у Сакамото, не приходится рассчитывать.

Тем не менее для нее, девушки, у которой многие еще впереди, мир, несмотря на то что рухнула на третье место, остался прекрасным: сияла, как солнышко. А Сакамато, забившись в какой-то темный, но не настолько дальний, чтобы ее там не найти, угол, скрючившись, словно от боли, рыдала, принимая свое серебро, навзрыд. Надежды на олимпийский успех — штука хрупкая.

Алексей Доспехов