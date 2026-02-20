ЦБ допустил первые сделки с криптовалютой до конца года

Первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца текущего года при принятии соответствующего закона, сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время, когда законопроект будет на площадке Государственной думы, будет возможность обсудить многое в деталях, уже в самое ближайшее время», — сказала госпожа Лозгачева на форуме «Кибербезопасность в финансах» (цитата по «Интерфакс»).

В конце декабря 2025 года Банк России направил в правительство концепцию регулирования. Документ предполагает признание цифровых валют и стейблкойнов валютными ценностями. Их можно покупать и продавать, но использовать для расчетов внутри страны нельзя. Регулятор рассчитывает на принятие закона в весеннюю сессию Госдумы.

Подробности — в материале «Ъ» «Крипта в законе».