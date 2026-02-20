Кибермошенничество теряет доходность

Сибирский федеральный округ (СФО) в 2025 году миновал пик кибермошенничеств. Количество совершенных с помощью IT преступлений в большинстве регионов снизилось по сравнению с 2024-м. Но нанесенный злоумышленниками сибирякам ущерб по-прежнему исчисляется миллиардами рублей. Кроме того, есть и исключения из общего тренда. В Туве в прошлом году отмечен и рост преступности в целом, и кибермошенничеств в частности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Число зарегистрированных в Сибири в прошлом году преступлений сократилось по сравнению с 2024-м на 10,2%. Темп падения оказался выше, чем в целом в России, где этот показатель составил 7,3%, следует из статистики МВД.

Преступления, совершенные с помощью информационных технологий, по-прежнему составляют значительную часть всех правонарушений. По данным Банка России, в 2025 году самой распространенной стала схема, в которой обманутые люди сами перезванивали мошенникам, полагая, что пытаются защитить свои сбережения.

«Мошенники давно используют сложные, состоящие из множества комбинаций, схемы. При этом главным орудием преступников, несмотря на различные уловки, остается смартфон.

Как показал ежегодный опрос Банка России — телефонные звонки — это все еще основной канал связи злоумышленников с людьми. Более того, почти треть респондентов, которые общались в прошлом году с мошенниками, выдавали им проверочные коды из СМС и push-уведомлений»,— уточнил эксперт Сибирского главного управления Банка России Александр Иванов.

«Основными способами мошенничества являются получение от потерпевших номеров карт и счетов, СМС-кодов, в том числе под предлогом замены сим-карты, внушение ложной информации о попытках списания с их счетов денежных средств, оформления на них кредита, в последующем “переводов денег на безопасный счет” либо убеждение в необходимости передачи их курьеру»,— перечислил «популярные» схемы начальник главного управления МВД по Красноярскому краю Александр Соловьев, выступая 12 февраля на сессии законодательного собрания.

Тем не менее, в целом ряде регионов СФО впервые за продолжительное время зафиксировано сокращение числа таких преступлений. «Число мошенничеств, в том числе телефонных и интернет-афер, уменьшилось почти на 6% — впервые за несколько лет зафиксирован спад»,— было подчеркнуто на коллегии МВД по Республике Алтай. При этом общее число преступлений сократилось на 14%.

«Общим итогом работы стало сокращение впервые за последние несколько лет количества IT-преступлений»,— отметили, подводя итоги 2025 года, и в МВД по Республике Хакасия.

В этом регионе общее число преступлений уменьшилось на 7,3% (до 8,5 тыс.), а с использованием IT — менее чем на 7% (до 3,2 тыс.).

Ситуация, в которой снижение количества IT-мошенничеств происходит медленнее, чем общего числа преступлений, сложилась и в Кемеровской области. Там в 2025 году было зарегистрировано 32,9 тыс. преступлений, или на 47,5% меньше, чем в 2024-м. Число же задокументированных преступлений, совершенных с применением IT, сократилось на 16,1% (до 10,8 тыс.).

В нескольких регионах число IT-преступлений, напротив, сокращается более высокими темпами. Например, в Алтайском крае — на 18,3% (до 11,6 тыс.) при общем снижении числа преступлений на 14,6%. «По итогам 2025 года на территории Томской области зарегистрировано 16,2 тыс. (минус 17,1%) преступлений… Количество зарегистрированных киберпреступлений снизилось на 24% (до 7,3 тыс.)»,— указывается в отчете управления МВД по Томской области. В Красноярском крае число IT-преступлений упало на 12,3% (до 15,8 тыс.) при общем снижении для всех сегментов правонарушений примерно на 12%.

Успехи в борьбе с кибермошенничеством сибирские полицейские объясняют накопленным за последние годы опытом и профилактической деятельностью.

«Определенных позитивных результатов в этом направлении деятельности мы достигли за счет масштабной профилактической работы, в том числе сплошной отработки жилого сектора, которую мы провели во втором полугодии прошлого года»,— рассказал, например, о проделанной в Красноярском крае работе Александр Соловьев.

Тем не менее, действия IT-мошенников в Сибири по-прежнему носили масштабный характер, а ущерб от них исчисляется миллиардами рублей. В Иркутской области за 11 месяцев 2025 года было зафиксировано 5,9 тыс. дистанционных мошенничеств, из-за которых жители потеряли более 2 млрд руб. В Кузбассе только в Кемерове материальный ущерб, хотя и сократился на 24%, превысил 560 млн руб. «Количество деяний снизилось на 20%, однако причиненный омичам материальный ущерб по-прежнему остается значительным — более 1,5 млрд руб.»,— говорится в сообщении управления МВД по Омской области.

В Республике Тыва при населении 337 тыс. человек IT-преступники выманили в прошлом году у жителей 157,5 млн руб. В Республике Хакасия (525 тыс. жителей) суммарный ущерб составил более 400 млн руб. В Республике Алтай (210 тыс. жителей) — 203 млн руб.

При этом в СФО только в Туве в 2025 году выросли как общее число зарегистрированных преступлений (на 4,1% до 5,6 тыс.), так и с применением IT (на 19,6% до 1,1 тыс.).

«Учитывая масштабы проблемы, разнообразие схем и методов совершения IT-преступлений, добиться резкого улучшения ситуации исключительно полицейскими методами крайне затруднительно»,— признал министр внутренних дел по республике Юрий Завьялов, выступая 19 февраля с отчетом перед депутатами верховного хурала.

Как писал «Ъ», 10 февраля Госдума РФ приняла в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Он включил обязательную маркировку международных звонков, наказание мошенников за применение искусственного интеллекта для краж, а также возможность без суда блокировать фишинговые сайты.

Валерий Лавский