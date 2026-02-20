Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова на Олимпиаде назвали закономерностью

Председатель Федерации альпинизма и скалолазания Камчатского края Галина Волгина заявила, что серебряная медаль ски-альпиниста Никиты Филиппова на Олимпиаде-2026 была ожидаемой. Серебро спортсмена с Камчатки Никиты Филиппова — первая медаль, полученная спортсменом из России на Олимпиаде-2026 в Италии.

Никита Филиппов

Никита Филиппов

Фото: Gabriele Facciotti / AP

Никита Филиппов

Фото: Gabriele Facciotti / AP

«Его серебро закономерно. То, что Испания взяла золото у мужчин и бронзу у женщин, также закономерно и справедливо. Испанцы внесли наибольший вклад в признание ски-альпинизма (скимо) олимпийским видом и включение его в программу Олимпийских зимних игр»,— заявила представительница федерации с агентством «Камчатка-Информ».

По ее словам, Никита Филиппов ехал на Олимпиаду с боевым настроем. «Он вообще-то из семьи, где дисциплина и цель в жизни не просто слова. Главную роль в его спортивном становлении играет его отец, он же его тренер Алексей Филиппов, который умело применяет самые разнообразные методики не только физической и функциональной подготовки, но и, главное, психологической, ментальной, мотивационной»,— рассказала госпожа Волгина.

«Знаю (Никиту.— “Ъ”) с тех пор, как он юным подростком перешел из биатлона и лыжных гонок в чистый ски-альпинизм. Начиная с 16 лет Никита выступает на международных соревнованиях. Это дало ему колоссальный опыт непосредственного соперничества с мировыми лидерами. Да, мы верим в то, что Никите по плечу быть не только в мировом топе, но и чемпионом Европы и мира в ближайшие годы, а в будущем — и олимпийским чемпионом. Конечно же, при поддержке краевых властей»,— считает глава спортивного ведомства.

Никита Филиппов стал одним из первых олимпийских призеров в ски-альпинизме. Он завоевал серебро в спринтерской гонке, пропустив вперед испанца Ориоля Кардону, но опередив француза Тибо Ансельме.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пионер-герой России».

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский

Никита Филиппов прошел дистанцию за 2 минуты 35,5 секунды

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Спортсмен на церемонии награждения

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В январе ски-альпинист (в центре) дважды взял бронзовые награды на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Во время заезда в лыжном центре «Стельвио»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Первое место на Олимпиаде занял испанец Ориоль Кардона, опередивший Никиту Филиппова на 1,5 секунды. Бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме, отставший от лидера на 2,3 секунды

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что спортсмену будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Ски-альпинизм впервые вошел в программу Олимпийских игр

Фото: Christian Petersen / Getty Images

