Серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова на Олимпиаде назвали закономерностью

Председатель Федерации альпинизма и скалолазания Камчатского края Галина Волгина заявила, что серебряная медаль ски-альпиниста Никиты Филиппова на Олимпиаде-2026 была ожидаемой. Серебро спортсмена с Камчатки Никиты Филиппова — первая медаль, полученная спортсменом из России на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Его серебро закономерно. То, что Испания взяла золото у мужчин и бронзу у женщин, также закономерно и справедливо. Испанцы внесли наибольший вклад в признание ски-альпинизма (скимо) олимпийским видом и включение его в программу Олимпийских зимних игр»,— заявила представительница федерации с агентством «Камчатка-Информ».

По ее словам, Никита Филиппов ехал на Олимпиаду с боевым настроем. «Он вообще-то из семьи, где дисциплина и цель в жизни не просто слова. Главную роль в его спортивном становлении играет его отец, он же его тренер Алексей Филиппов, который умело применяет самые разнообразные методики не только физической и функциональной подготовки, но и, главное, психологической, ментальной, мотивационной»,— рассказала госпожа Волгина.

«Знаю (Никиту.— “Ъ”) с тех пор, как он юным подростком перешел из биатлона и лыжных гонок в чистый ски-альпинизм. Начиная с 16 лет Никита выступает на международных соревнованиях. Это дало ему колоссальный опыт непосредственного соперничества с мировыми лидерами. Да, мы верим в то, что Никите по плечу быть не только в мировом топе, но и чемпионом Европы и мира в ближайшие годы, а в будущем — и олимпийским чемпионом. Конечно же, при поддержке краевых властей»,— считает глава спортивного ведомства.

Никита Филиппов стал одним из первых олимпийских призеров в ски-альпинизме. Он завоевал серебро в спринтерской гонке, пропустив вперед испанца Ориоля Кардону, но опередив француза Тибо Ансельме.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский