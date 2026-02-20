Губернатор сравнил Ярославскую область со Швейцарией и Германией

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о задаче преобразить внешний облик территорий региона настолько, чтобы «было лучше, чем в Швейцарии», а качество магистральных дорог сравнил с немецкими. Об этом он сообщил в ходе презентации инвестиционного потенциала региона в «СберСити» 19 февраля.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

В Москве в день региона на территории умного города СберСити Михаил Евраев рассказал инвесторам о выплатах для местных жителей за покраску домов.

«Покрасил свой одноэтажный дом — мы тебе 25 тыс. платим. Покрасил двухэтажный — 45. Трехэтажный — 65. Если еще пристройка, то еще 10 тыс. Свой дом покрасил, не соседу, и деньги за это получил. Для чего? Чтобы область выглядела как надо»,— сказал губернатор.

Также он рассказал, что в регионе сносят фактически погибшие объекты: разрушенные, сгоревшие дома, постройки и сооружения. В прошлом году таких объектов снесли 2,5 тыс.

«Я думаю, что столько не сносилось в Ярославской области с 1917 года, с момента революции. Сейчас в реестре еще 6 тыс., и они будут снесены в этом году все. У нас задача сделать так, чтобы было лучше, чем в Швейцарии: все красиво, дома все красивые, территория ухоженная, благоустроенная. И нам это важно не в городах, а по всей территории региона. Чтобы в самую далекую сельскую местность к нам приехали и там была красивая и нормальная среда человеческая, современная, как положено»,— сказал Михаил Евраев.

Говоря о положительных изменениях в регионе, губернатор сообщил, что за три года было отремонтировано 2,1 тыс. км дорог.

«Еще прилично осталось, но все магистральные дороги, за исключением одной-двух на севере, сделаны. У нас можно ехать в самый далекий населенный пункт, на Рыбинское море, и дорога будет как в Германии. Великолепная, новая»,— сказал Михаил Евраев.