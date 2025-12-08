Липецкая область сэкономит 40 млн рублей на ремонте двух мостов

В Липецкой области определили подрядчиков ремонта двух мостовых переходов в Чаплыгинском и Задонском районах. При совокупной максимальной сумме контрактов в 269,83 млн руб. их удалось отторговать за 229,84 млн руб. Источником финансирования являются средства облбюджета, заказчиком выступает ОКУ «Липецкавтодор». Таким образом, экономия для казны региона составила около 40 млн руб. Информация о подписании контрактов появилась на портале госзакупок 8 декабря.

Контракт на ремонт мостового перехода через реку Становая Ряса на автодороге «Буховое — Колыбельское» с примыканием к «Липецк — Чаплыгин» достался местному ООО «Инфинити групп» братьев Егиазарян. При начальной цене контракта в 147,66 млн руб., фирма снизила ее до 124,77 млн руб. Вторая компания, участвовавшая в торгах, не решилась пойти ниже 125,51 млн руб. Завершить работы на объекте от подрядчика требуется до 30 апреля 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «Инфинити групп» зарегистрировано в Липецке в феврале 2013 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 135 млн руб. Директором организации выступает Алина Колышева. Акопу Егиазаряну принадлежит 52% компании, по 24% — Егиазару и Араику Егиазарянам. По итогам 2024 года выручка организации составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 12 млн руб. В июле 2024-го «Ъ-Черноземье» писал, что Арбитражный суд Липецкой области не удовлетворил иск «Липецкавтодора» и признал законным решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы об отказе включать ООО «Инфинити групп» в реестр недобросовестных поставщиков.

Договор на ремонт моста через ручей на автодороге «Задонск — Донское» с подъездом к женскому монастырю в Задонском районе заключили с елецким ООО «Технологии строительства» за 105,7 млн руб. Максимальная цена контракта составляла 122,17 млн руб., а второй участник торгов предлагал выполнить работу за 121,56 млн руб. На исполнение обязательств подрядчику дают время до 1 декабря 2026 года.

ООО «Технологии строительства» было зарегистрировано в Ельце в марте 2015 года. Фирма работает в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Единственным учредителем является Игорь Иванов. С июня 2019 года директором организации выступает Александр Крюков. В 2024 году выручка ООО «Технологии строительства» составила 376 млн руб., увеличившись за год на 23%. Однако чистую прибыль фирмы оценили только в 449 тыс. руб.

Денис Данилов