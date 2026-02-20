На Рыбинском водохранилище спасли рыбака

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) спасли рыбака, у которого сломался снегоход на Рыбинском водохранилище. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Диспетчер ЕДДС Брейтовского округа сообщил инспекторам ГИМС, что на водохранилище в районе села Прозорово потерялся рыбак. Сотрудники инспекторского участка ГИМС, спасательной станции Брейтово и полиции отправились на место и нашли мужчину.

«Был на рыбалке в районе Прозорова. Сломался снегоход. В результате до самого темна был на льду. И сотрудники ГИМС очень сильно выручили»,— прокомментировал рыбак.

Мужчину доставили на берег, от медицинской помощи он отказался. Как сообщили в ГУ МЧС, рыбака передали полиции для составления административного правонарушения. Штраф за выход на лед в период запрета составляет 5 тыс. руб.

Алла Чижова