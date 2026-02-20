СКР назвал возможные причины ЧП с вертолетом Robinson в Приамурье

Техническую неисправность и нарушение правил пилотирования рассматривают как возможные причины авиапроисшествия в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

Частный вертолет Robinson пропал в Ромненском районе Амурской области в 130 км от села Амаранка. На борту находились пилот и две сотрудницы СКР, сообщил источник RT. В установленное время экипаж на связь не вышел. Следователи вылетели для расследования гибели мужчины на лесозаготовке и возвращались после оперативно-розыскных мероприятий.

Источник ТАСС уточнил, что вертолет принадлежит лесозаготовительным службам. Он не имел разрешения на полет, поэтому точное время вылета и прибытия неизвестно, сообщил источник RT. Очевидцы утверждают, что борт поднялся в воздух около 20:00 по местному времени.

Поисковые работы ведутся в таежной труднодоступной местности. Из Благовещенска к месту направлены 42 спасателя и 14 единиц техники, включая три снегохода и беспилотник. Спасатели прибыли в Амаранку и разделились на группы для обследования предполагаемого района происшествия.

Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СКР возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть (ч. 3 ст. 263 УК). Транспортная прокуратура проводит проверку. Погодные условия, по данным Амургидрометцентра, включали облачность утром и ветер до 10 м/с ночью.