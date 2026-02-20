В Амурской области пропал вертолет

В Ромненском округе Амурской области пропал вертолет. По предварительной информации, на его борту находились три человека — пилот и два пассажира.

О пропаже вертолета сообщило региональное управление МЧС. По данным ведомства, он вылетел из лесозаготовительной деляны примерно в 130 км от села Амаранка. МЧС писало, что на борту находились четыре человека. Позднее пресс-служба правительства Приамурья уточнила, что на борту находились три человека.

Как пишет «РИА Новости», вертолет принадлежит лесозаготовительным службам. К поискам привлечены отряд спасателей и аэромобильная группировка МЧС.