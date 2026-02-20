После пропажи вертолета в Амурской области возбуждено уголовное дело

Восточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после пропажи вертолета Robinson в Амурской области. На борту воздушного судна находились три человека — пилот и два пассажира. По информации ТАСС, пассажирами были сотрудники правоохранительных органов.

Как уточнило следствие, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть (ч. 3 ст. 263 УК).

Как сообщает МЧС по Амурской области, связь с вертолетом была потеряна вечером 19 февраля. Он вылетел в 130 км от села Амаранка Ромненского района и направлялся в село Ромны, но в пункт назначения не прибыл.

Правительство региона сообщало, вертолет принадлежит лесозаготовительным службам. На базе Амаранской администрации развернут оперативный штаб, готовится маршрут обследования.