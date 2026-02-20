Старшеклассники рыбинских школы и лицея будут учиться в здании РГАТУ

В Рыбинске старшеклассники школы № 1 и лицея № 2 будут учиться в здании РГАТУ имени П. А. Соловьева из-за капремонта образовательных учреждений. Об этом сообщили в городской администрации.

264 школьника в ближайшее время переедут в корпус вуза на улице Пушкина, 53. Для них подготовили учебные аудитории. Также ученики будут иметь доступ к лабораторной базе и цифровому оборудованию для практических занятий по физике, информатике и математике, столовой и буфету вуза. Льготные категории смогут питаться в расположенном рядом детском саду школы № 1.

Дети будут учиться с 8 часов, что позволит развести их со студентами, у которых учебный день начинается в 8:30. Вход в здание будет осуществляться по электронным пропускам, как и у студентов.

Переезд пройдет в рамках сетевого взаимодействия между университетом и школами. «Важно, чтобы ребята не просто учились в стенах вуза, а по-настоящему погрузились в университетскую жизнь»,— отметила проректор по учебно-методической работе Юлия Шпилева.

Алла Чижова