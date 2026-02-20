ФСБ ликвидировала подозреваемого при попытке задержания в Ставрополе

Силовики пресекли деятельность гражданина РФ в Ставрополе, пишет Ъ со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Фото: ЦОС ФСБ РФ

В спецслужбе заявили, что этот человек входил в одну из украинских организаций, запрещенных в России, и готовил диверсионно-террористический акт на период празднования 23 февраля. Утверждается, что мужчина планировал нападение на административное здание ставропольского филиала фонда «Защитники Отечества» и расположенный рядом «Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга». 19 февраля 2026 года он приступил к реализации плана и попытался извлечь из схрона компоненты для сборки самодельного взрывного устройства.

По официальной версии, при попытке задержания мужчина открыл огонь по сотрудникам ФСБ из огнестрельного оружия. В результате перестрелки он получил смертельные ранения. Пострадавших среди сотрудников силовых структур РФ и гражданского населения нет.

Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Статья касается приготовления к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору.

Александр Иванов