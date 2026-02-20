ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставрополе на 23 февраля

Сотрудники ФСБ при попытке задержания нейтрализовали в Ставрополе мужчину, готовившего по заданию киевских спецслужб теракт во время массовых мероприятий ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, задержание проводилось 19 февраля, когда мужчина пытался извлечь комплектующие для сборки взрывного устройства. «При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем», — сообщили в ЦОС.

В сообщении отмечается, что убитый входил в состав одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций.