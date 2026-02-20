В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям объявило предостережение владельцу антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле о нарушении требований при содержании животных в культурно-зрелищных целях. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

На работу заведения, расположенного на Московском проспекте, пожаловалась местная жительница. Россельхознадзор провел контрольное мероприятие без взаимодействия и выявил нарушения требований к содержанию животных и их использованию в культурно-зрелищных целях. Всего в антикафе содержались четыре декоративные свиньи.

«А именно: рабочий режим для контакта с животными превышает допустимые нормы — более трех часов в день и более четырех календарных дней подряд. Кроме того, в помещении отсутствуют укрытия для свиней, а также специально оборудованные зоны кормления и отдыха»,— сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Кроме того, на каждое животное не был оформлен ветеринарный сопроводительный сертификат, что является нарушением ветеринарных правил. В ведомстве отметили, что ряд требований был соблюден владельцем. В частности, у свиней были ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации против чумы. Также животные прошли чипирование и постановку на индивидуальный учет.

Антон Голицын