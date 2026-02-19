Reuters: глава ЕЦБ Лагард опровергла сообщения о готовящейся отставке

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заверила коллег, что по-прежнему сосредоточена на своей работе. Она пообещала сообщить, если соберется в отставку. Об этом рассказали Reuters источники, сославшись на отправленное госпожой Лагард сообщение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристин Лагард

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Кристин Лагард

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Получатели послания сочли его доказательством того, что Кристин Лагард не планирует немедленно покидать ЕЦБ, хотя такая возможность полностью не исключена. Представитель регулятора отказался комментировать эту информацию.

Кристин Лагард возглавила ЕЦБ в ноябре 2019 года. Financial Times вчера сообщила, что госпожа Лагард планирует уйти в отставку до официального истечения срока полномочий в октябре 2027 года. Главу банка назначает Европейский совет сроком на восемь лет без возможности повторного назначения.