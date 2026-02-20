На борту пропавшего в Амурской области вертолета находились два правоохранителя

Частный вертолет Robinson, пропавший вечером 19 февраля в Амурской области, перевозил двух сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На борту был один пилот и два сотрудника правоохранительных органов, которые должны были вернуться с оперативно-разыскных мероприятий»,— сказал собеседник агентства.

Воздушное судно вылетело в 130 км от села Амаранка Ромненского района и направлялось в село Ромны, но связь с ним была потеряна. Восточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть (ч. 3 ст. 263 УК). Вертолет принадлежал лесозаготовительным службам.