Иран призвал ООН вмешаться и остановить угрозы со стороны США

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к генсеку организации Антониу Гутеррешу и членам Совета Безопасности с призывом вмешаться в ситуацию с угрозами со стороны США, передает Reuters.

«Иран призывает Ваше Превосходительство и всех членов Совета Безопасности… в полной мере использовать авторитет и добрые услуги Совета для обеспечения того, чтобы США немедленно прекратили свои незаконные угрозы применения силы»,—указано в документе.

Дипломат предупредил, что любые действия Вашингтона могут привести к серьезным последствиям для региональной и глобальной безопасности. «Совет Безопасности и генеральный секретарь должны действовать без промедления, пока не стало слишком поздно»,— подчеркнул господин Иравани.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что дает Ирану на заключение сделки по ядерной программе 15 дней. На первом заседании «Совета мира» 19 февраля американский президент пригрозил властям Ирана «плохими вещами», если Тегеран не заключит сделку в течение 10 дней.