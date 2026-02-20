Первое видео на YouTube стало музейным экспонатом

Музей Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне представил реконструированную версию первой страницы YouTube и самое первое видео, загруженное на платформу. Экспонат вошел в экспозицию галереи Design 1900-Now.

Ролик под названием «Я в зоопарке» был опубликован 23 апреля 2005 года соучредителем YouTube Джавидом Каримом. 19-секундное видео, снятое в зоопарке Сан-Диего, набрало с тех пор 382 млн просмотров и 18 млн лайков. «Самое классное в этих животных — это их очень, очень, очень длинные хоботы»,— говорит Джавид Карим в кадре у вольера со слонами.

Сотрудники музея совместно с командой YouTube и студией интерактивного дизайна Oio воссоздали дизайн и функционал платформы, какими они были на 8 декабря 2006 года, — самую раннюю дату, доступную в веб-архивах. Работа над реконструкцией заняла полтора года. Процесс создания реконструкции можно увидеть на отдельной выставке в Восточном хранилище музея в Стратфорде.

«Реконструируя раннюю версию страницы с видео, мы приглашаем зрителей перенестись в прошлое, к истокам глобального культурного феномена»,— сказал генеральный директор YouTube Нил Мохан (цитата по CNN).