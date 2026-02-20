Трамп был бы рад видеть Россию и Китай в «Совете мира»

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет рад, если Россия и Китай присоединятся к «Совету мира».

«Я был бы рад, если бы к нам присоединились Китай и Россия»,— сказал господин Трамп (цитата по NBC News). Он добавил, что «многие страны находятся в процессе присоединения», и выразил уверенность, что «все пройдет успешно».

Устав «Совета мира» подписан 20 странами в январе. Изначально организация создавалась для контроля за соблюдением прекращения огня в секторе Газа. Позднее Дональд Трамп предположил расширить полномочия «Совета мира», чтобы объединение занималось урегулированием конфликтов и в других регионах. Приглашения войти в состав получили 58 государств, включая Россию.

