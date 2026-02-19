Губернатор сообщил о ликвидации заторов на М-8 под Переславлем

Под Переславлем-Залесским на федеральной трассе М-8 ликвидировали заторы, возникшие на фоне сильного снегопада, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Движение транспорта по трассе М-8 восстановлено. Заторы ликвидированы. Специализированные службы продолжают контролировать дорожную обстановку. Благодарю сотрудников ГИБДД, МЧС, администрацию и главу Переславль-Залесского округа Дмитрия Николаевича Зяблицкого за оперативное реагирование и качественный результат»,— написал губернатор.

На трассе продолжает работать снегоуборочная техника, организовано взаимодействие оперативных служб. «Водителей призываю быть бдительнее на дорогах»,— обратился Михаил Евраев. Согласно данным «Яндекс Карт» движение на настоящий момент затруднено на участке М-8 под Переславлем (от села Выползова Слободка до села Новое) из-за ДТП.

Ранее губернатор сообщал о том, что из-за поломки двух большегрузов наблюдались заторы при движении в сторону Москвы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Рыбинске из-за скопления снега обрушилась крыша магазина «Высшая лига».

Алла Чижова