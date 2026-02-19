Трое жителей Белгородской области пострадали при ударе БПЛА

В селе Замостье Белгородской области автомобиль подвергся удару беспилотника. Три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина и женщина получили осколочные ранения лица и бедра. У третьего пострадавшего осколочные ранения предплечья, спины, рук и ног.

Бригада скорой помощи доставила раненых в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи двоих пострадавших перевели в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена.

По данным Минобороны, с 16:00 до 20:00 мск над Белгородской областью сбили один беспилотник. 18 февраля в Белгороде были повреждены объекты энергетики при ракетной атаке, сообщал губернатор.