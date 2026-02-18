Гладков сообщил о повреждении энергообъектов Белгорода при ракетной атаке

Объекты энергетики Белгорода подверглись «массированной ракетной атаке», заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, возникли «большие повреждения», которые вызвали сбои в системах электро- и теплоснабжения.

Аварийные бригады выехали на места. «По мере того, как поймем причины и сроки восстановления — будем стараться аккуратно вам сообщать»,— сказал господин Гладков в видеообращении в Telegram-канале.

Вячеслав Гладков объявлял ракетную опасность в Белгороде в 21:31 мск. Через 16 минут она была отменена. По данным Минобороны, с 14:00 до 20:00 в Белгородской области был сбит один беспилотник.