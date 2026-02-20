Оптовая цена яиц выросла почти на 90% из-за Масленицы и Пасхи

Стоимость яиц категории С1 в оптовой закупке в Москве на 15 февраля достигла 110 руб. за десяток, увеличившись на 83,3% за месяц и на 89,7% за год, следует из данных мониторинга eggpack.ru. Показатели подтвердили представители птицефабрик и торговых сетей.

Рост вызван сезонным фактором: Масленица и приближающаяся Пасха традиционно повышают спрос. Вместе с тем производители начали корректировать поголовье после кризиса перепроизводства 2025 года, когда цены падали ниже себестоимости. Рентабельность производства по итогам девяти месяцев 2025 года рухнула с 38% до 5,5%.

В рознице рост цен пока сдерживается: по данным Росстата, на 16 февраля десяток яиц стоил в среднем 98,8 руб. (плюс 5,7% за месяц). Сети закупают продукт почти вдвое дороже цены продажи, опасаясь отпугнуть покупателей и привлечь внимание ФАС.

Яйцо за последние годы стало самой важной трафикообразующей ассортиментной позицией в магазинах, отмечает представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская». Участники рынка обсуждают введение вилки минимальных и максимальных отгрузочных цен для стабилизации ситуации. В Минсельхозе заявили, что ситуация с продуктом стабильна.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «К празднику вылупились цены».