ЦБ предложил ограничить срок нахождения в списке дропов одним годом

Инициативы по противодействию мошенничеству обсуждались 19 февраля на форуме «Кибербезопасность в финансах». Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил, что регулятор предлагает ограничить срок пребывания в списке дропов одним годом для тех, кто попал туда впервые. Норма может войти во второй пакет антифрод-мер («Антифрод 2.0»), готовящийся ко второму чтению.

Представители банков и МВД поддержали идею, предложив дифференцировать сроки при повторных нарушениях. По словам господина Уварова, на счетах дропов остаются значительные суммы, возврат которых потерпевшим затруднен. Директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский отметил, что банки иногда возвращают средства пострадавшим, но правовая база таких решений остается не до конца урегулированной.

Руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замирало подчеркнул отсутствие законного внесудебного механизма оперативного возврата средств. По его оценке, на счетах дропов заморожены миллиарды рублей.

Также обсуждалась идея «периода охлаждения» при выдаче наличных в отделениях банков. Замглавы МВД Андрей Храпов предложил ограничивать выдачу до 50 тыс. руб. при подозрении на воздействие мошенников. В ЦБ фиксируют смещение схем в сторону обналичивания через курьеров, однако признают сложность формализации критериев.

