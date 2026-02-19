Собственник ТЦ «МаксиСопот» у «Приморской» согласился снести объект

Владелец торгового центра «МаксиСопот» у станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге добровольно согласился снести объект. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Суд отказал бывшему арендатору в исковых требованиях и отменил обеспечительные меры, которые запрещали осуществлять демонтаж павильона. Тогда собственник обратился с ходатайством о добровольном освобождении участка.

Между ним и структурой Смольного достигнуто соглашение и подписан план мероприятий по сносу объекта. Бывший арендатор сперва должен оформить установленную разрешительную документацию для проведения демонтажных работ. Далее у него будет месяц на снос павильона.

Демонтаж части торгового центра начался еще в июле 2025 года. Арендатору земельного участка отказали признании сноса незаконным.

Татьяна Титаева