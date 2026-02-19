Пять стран пообещали направить войска для участия в силах безопасности в Газе

Индонезия, Марокко, Казахстан, Албания и самопровозглашенное Косово пообещали направить войска для участия в международных силах безопасности в секторе Газа. Кроме того, Египет и Иордания обязались тренировать полицейских. Об этом сообщил командующий структурой, генерал-майор Джаспер Джефферс.

Господин Джефферс предложил Индонезии назначить представителя страны на должность заместителя командующего международными силами безопасности. «Индонезия приняла предложение»,— сказал генерал на первом заседании «Совета мира» (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Индонезия заявила о готовности направить в Газу до 8 тыс. военнослужащих. Всего планируется привлечь 12 тыс. полицейских и 20 тыс. военнослужащих, добавил Джаспер Джефферс. Международные силы безопасности начнут развертывание в городе Рафах на юге сектора Газа.

Устав «Совета мира» подписали в январе 20 стран. Изначально организация разрабатывалась для контроля за обстановкой в секторе Газа, однако позже Дональд Трамп расширил полномочия структуры для урегулирования конфликтов и в других регионах. Приглашение войти в «Совет мира» получили 58 стран, включая Россию.

