Китайский конькобежец Нин Чжунъянь с олимпийским рекордом взял золото Игр

Конькобежец Нин Чжунъянь взял золото Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 1500 м, установив при этом олимпийский рекорд. Китаец показал время 1 минута 41,98 секунды.

Нин Чжунъянь

Фото: Ben Curtis / AP Нин Чжунъянь

Фото: Ben Curtis / AP

Второе место занял американец Джордан Штольц, отставший на 0,77 секунды. Ранее на Играх в Италии он стал лучшим на дистанциях 500 м и 1500 м. Бронза досталась нидерландцу Кьелду Нёйсу (+0,84). Ему принадлежал прежний олимпийский рекорд — 1.43,21. Достижение было установлено на прошлых Играх в Пекине. Также Нёйс является обладателем мирового рекорда (1.40,17).

26-летний Нин Чжунъянь впервые стал олимпийским чемпионом. Ранее на Играх в Италии он взял две бронзовые медали — на дистанции 1000 м и в командной гонке.

Таисия Орлова