Женская сборная Швейцарии по хоккею завоевала бронзу Олимпийских игр

Женская сборная Швейцарии обыграла команду Швеции в матче за третье место на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1.

Автором победной шайбы стала Алина Мюллер. Также в составе сборной Швейцарии отметилась Синья Лиманн. У проигравших единственный гол забила Мира Юнгокер.

Сборная Швейцарии во второй раз в истории стала бронзовым призером Олимпиады. На Играх 2014 года в матче за третье место команда победила шведок.

В 21:20 по московскому времени состоится финальный матч между сборными Канады и США

Таисия Орлова