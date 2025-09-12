Яйца пока откладываются

Период роста цен на яйца, вызвавшего ажиотаж у российских потребителей, за который пришлось отвечать в том числе перед президентом страны кураторам агроиндустрии, сменился обвалом. За год стоимость продукции снизилась более чем на 25%. Все дело в начавшемся кризисе перепроизводства. Яиц в России сейчас выпускается на 20% больше, чем нужно потребителям. На экспорт удается отправлять лишь 1% от объема производства. Конъюнктура уже привела к пятикратному падению рентабельности птицефабрик, создав предпосылки для продажи активов.

Куриные яйца стали одним из наиболее дешевеющих продуктов питания. По данным Минсельхоза на 3 сентября, десяток яиц первой категории у производителей стоил в среднем 53,3 руб., что меньше на 26,5% год к году. Яйца второй категории подешевели на 31,9%, до 40 руб. за десяток. В «Рексофт Консалтинге» зафиксировали снижение цен на 20% с начала года.

Снижение стоимости яиц происходит после периода бурного роста в 2023–2024 годах, который объяснялся в том числе эпидемиологическими факторами. Тогда резкие колебания цен вызвали общественный резонанс, став темой итоговой пресс-конференции Владимира Путина. «Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства»,— говорил президент в конце 2023 года. Для стабилизации ситуации власти буквально через несколько дней облегчили импорт. Но теперь проблема обратная: яиц оказалось больше, чем нужно.

Лишние десятки

Производство яиц сельхозорганизациями в России за январь—июль увеличилось на 6,3% год к году, до 23,18 млрд штук, следует из данных Росстата. Птицы тоже стало больше: с конца 2024 года ее поголовье выросло на 0,9%, до 483,8 млн. Если сравнивать с концом 2020 года, рост составил 11,9%. За счет относительно короткого в сравнении с рынками говядины и свинины производственного цикла птицеводство традиционно считается более привлекательным для инвесторов с точки зрения окупаемости.

Сейчас производство яиц уже достигает более 120% от внутреннего потребления, констатирует управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов.

Именно с ростом предложения эксперт связывает текущее снижение цен на эту продукцию, поясняя, что спрос не растет так же быстро.

Потребительские привычки не меняются одномоментно, констатируют в агентстве AD Libitum. Любители омлета едва ли внезапно захотят добавить в свой рацион рамен с яйцом или яичный салат с рыбой просто потому, что один из ингредиентов подешевел.

Ценовые колебания действительно не сказываются на спросе. По данным «Нильсена», с августа 2024 года по июль 2025 года розничные продажи яиц в натуральном выражении выросли на 2% к предыдущим 12 месяцам, в денежном — сократились на 6%. C августа 2023 года по июль 2024 года аналогичные показатели составили +2% и +51% соответственно.

Рынок производства яиц цикличен, напоминает партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина.

Ранее интерес к нему производителей, по ее словам, стимулировала возросшая до 53,6% в начале 2024 года рентабельность. Сейчас этот показатель, по ее словам, упал до 11,01% именно за счет снижения цен и растущих издержек.

На отрицательную рентабельность производителей еще в марте текущего года в письме к участникам рынка обращал внимание Росптицесоюз. В AD Libitum сомневаются, что негативный тренд изменится до конца года.

Быстро подстраиваться под меняющиеся условия производители не могут. В прошлом году многие нарастили поголовье, реагируя на дефицит и рекордные цены, вспоминает господин Краснов. Новые мощности уже введены в строй, и быстро сократить выпуск, по его словам, сложно. Остановить производство — значит понести убытки сразу, говорит госпожа Корягина. Производители, по ее словам, часто предпочитают продавать продукцию даже по низким ценам, чтобы хотя бы частично покрыть издержки.

Сезон на подходе

Многие участники рынка рассчитывают на выравнивание ситуации осенью, говорит господин Краснов. Спрос на яйца носит сезонный характер: с мая по октябрь интерес потребителей традиционно снижается, в то время как яйценоскость кур, напротив, увеличивается, поясняет президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Оживление на рынке, по его словам, начинается в сентябре и длится до новогодних праздников. В AD Libitum отмечают, что в теплое время года часть спроса на промышленную продукцию замещают яйца из личных подсобных хозяйств. Их доля на рынке около 15%.

Переживать сезонные спады производителям непросто.

По словам господина Давлеева, в других странах бизнес обычно делает ставку на переработку яиц в смеси. Они затем используются для создания ингредиентов для другой пищевой продукции, например майонезов, хлебобулочных и кондитерских изделий. Но в России, по мнению эксперта, таких мощностей практически нет.

Дмитрий Краснов говорит, что многие производители яиц сейчас оптимизируют производства: сокращают себестоимость за счет кормов, энергосбережения, автоматизации, улучшают логистику и стремятся снизить потери. Крупные компании также, по его словам, стремятся заключать долгосрочные контракты с торговыми сетями, фиксирующие цену. Они призваны гарантировать сбыт и снизить риск ценовой волатильности.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что считают сбалансированную с точки зрения интересов потребителей и производителей цену продукции ключевым условием для развития отрасли. Птицеводы могут рассчитывать на меры господдержки: льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, компенсацию 25% затрат на строительство птицеводческих репродукторов первого и второго порядков, уточнили в министерстве.

Мясной профиль

Еще один путь — перепрофилировать производство, сделав ставку, например, на выпуск мяса. Хотя господин Краснов предупреждает, что фактически речь идет о двух разных видах бизнеса и переход с одного направления на другое будет затратным. Перепрофилирование птицефабрики, по его словам, может растянуться на два года и потребует миллиарды рублей. Мясные и яйценосные куры относятся к разным породам. Условия их содержания, как правило, сильно отличаются. Переориентация на мясо потребует также существенных инвестиций в перерабатывающие мощности, отмечают в ГАП «Ресурс».

На переустройство бизнеса решаются, как правило, лишь крупные агрохолдинги.

«Чаще встречается компромиссный вариант: создание смешанных производств, когда фабрика параллельно выпускает яйца и мясо»,— говорит господин Краснов. Впрочем, компенсировать за счет мяса потери на яичном направлении сейчас в любом случае будет непросто. Рентабельность производства бройлера также снижается. По данным Neo, в 2024 году она составляла 15,29%, а в первой половине текущего года — 11,17%. Альберт Давлеев связывает это с растущим производством и ограниченным спросом. Часть потребителей и переработчиков, по его словам, переориентировалась на свинину.

Производство птицы в живом весе на убой, по данным Росстата, в январе—июле в России составило 3,96 млн тонн, увеличившись на 3,3% год к году. В Минсельхозе отмечают, что при этом куриная тушка у производителей сейчас стоит в среднем 165,5 руб. за 1 кг. Год к году показатель вырос только на 6,7%. В рознице охлажденные и мороженые куры обходятся в среднем в 277,9 руб. за 1 кг, на 4,2% дороже, чем годом ранее. Это ниже годовой инфляции, составившей в августе, по данным Росстата, 8,14%.

Курятина — самое популярное мясо в России. По данным «Нильсен», за период с июля 2024 года по июнь 2025 года на нее пришлись 54,5% продаж в денежном выражении в категории. Доля ближайшего конкурента, свинины, заметно ниже — 22,4%. Но возможности для роста внутреннего потребления сейчас ограниченны. В результате на рынке куриного мяса также прослеживается перепроизводство, считает Дмитрий Краснов. В AD Libitum отмечают, что диверсификация также может достигаться за счет выпуска комбикормов или органической продукции.

Пограничная поддержка

Очевидная возможность справиться с перепроизводством — поставки за рубеж. Расширение экспорта позволило бы убрать избыточное предложение с внутреннего рынка, стабилизировать цены и поддержать производителей, рассуждает Дмитрий Краснов. Альбина Корягина считает развитие на зарубежных рынках единственным возможным путем стабилизации внутренних цен: «Это клапан сброса избыточного предложения».

Производители разделяют эту позицию. Как рассказал “Ъ” руководитель центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, в январе—августе Россия экспортировала 12,4 тыс. тонн яиц. Год к году показатель вырос на 93,3%. Но в общем объеме производства речь все же о незначительной доле.

По данным Росстата, в январе—июле сельхозорганизации произвели 23,18 млрд яиц. С учетом среднего веса каждого из них в 50 г речь может идти примерно о 1,16 млн тонн. Таким образом экспорт составил около 1% от этого показателя.

Поставки за рубеж мяса птицы, по данным «Агроэкспорта», в январе—июле составили 262 тыс. тонн, увеличившись на 23% год к году. Но речь опять же идет лишь о 6,6% от объема производства в живом весе на убой за аналогичный период.

Дмитрий Краснов поясняет, что открытие новых экспортных направлений — довольно трудоемкий процесс. Сперва продукция должна пройти аттестацию на соответствие ветеринарным требованиям стран-импортеров. Одновременно бизнесу нужно наладить логистику: яйца — скоропортящийся товар, возить который на значительные расстояния сложно. Выходом, по мнению эксперта, здесь, как и в случае с периодом сезонного спада, может быть ставка на экспорт сухих и мороженых яичных продуктов: сухого порошка, меланжа, жидкого пастеризованного белка и желтка.

Призрачные партнеры

Карта российских экспортных поставок пока ограниченна. Основными покупателями российских яиц выступают Казахстан, Монголия и ОАЭ, уточняют в «Агроэкспорте». В «Рексофт Консалтинге» добавляют, что поставки также осуществляются в Киргизию, Абхазию, Южную Осетию, отдельные партии отправляются в Турцию. Перспективным направлением с точки зрения экспорта аналитики считают Ближний Восток. В ГАП «Ресурс» фиксируют рост интереса импортеров из этого региона.

Доступ на западные рынки для российских производителей ограничен, но и здесь могут появляться варианты сотрудничества. В сентябре «РИА Новости» со ссылкой на данные статистической службы США сообщило, что страна в июле впервые c 1992 года закупила яйца из РФ на $455 тыс. Из-за масштабной вспышки птичьего гриппа цены на яйца в США этой весной обновляли рекорды, достигая $6,27 за дюжину, что на 75% больше, чем годом ранее. Как писала The Wall Street Journal, это привело к росту нелегальных поставок яиц в США из Мексики.

Bloomberg сообщал, что компании по продаже птицы и яиц из Польши, Франции, Индонезии и некоторых других государств начали получать множество запросов от посольств США о возможности экспорта куриных яиц в США, которые планировали ввезти 70–100 млн яиц за два месяца. Аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина поясняет, что увеличение импортных поставок — базовый механизм стабилизации цен, который применяют практически все крупные страны. Впрочем, в Россельхознадзоре «Интерфаксу» заявили, что Россия не поставляла яйца в США и в РФ нет предприятий, аттестованных на экспорт этой продукции в страну.

Куриный передел

Ключевой риск падающей рентабельности выпуска яиц — будущее снижение производства. В AD Libitum считают, что снижение темпов роста будет видно из августовских данных. Производственные процессы довольно инертны: из-за наличия KPI по выпуску продукции решения о снижении объемов, как правило, непростые и принимаются не сразу.

В небольших хозяйствах процесс сокращения объемов уже стартовал. В ассоциации «Народный фермер» в середине июля «Известиям» говорили, что специализирующимся на производстве яиц птицефабрикам приходится идти на сокращение поголовья из-за серьезного снижения рентабельности, связанного с низкими ценами на продукцию. «Работать в убыток в течение нескольких месяцев подряд невозможно, особенно если на предприятии нет запасов кормов на длительный срок»,— говорили изданию в чувашском отделении объединения.

Альберт Давлеев не исключает и роста числа банкротств среди небольших и мелких предприятий. К консолидации птицеводческий сектор подталкивает и федеральный ритейл. «Сетям удобнее работать с крупными операторами, чем с мелкими поставщиками»,— говорит он. Небольшие хозяйства же поставляют свою продукцию в основном несетевой рознице, чья доля на рынке небольшая. По данным Infoline, по итогам 2024 года несетевые магазины заняли 9,3% в структуре розничной торговли России. На топ-10 ритейлеров пришлось 42,6%.

Альбина Корягина предполагает, что сейчас крупные игроки дополнительно будут использовать период низких цен для укрепления своих позиций на рынке и вытеснения менее эффективных конкурентов, демпингуя и наращивая объемы. «Для хозяйств, взявших кредиты на развитие в период высоких цен, текущая ситуация представляет прямую угрозу существованию, они не могут генерировать достаточный денежный поток для обслуживания долгов»,— констатирует она.

Востребованные активы

Естественным образом сдерживает слияния и поглощения проблемное состояние российского птицеводческого комплекса в целом. Большинство предприятий уже работают по 20–30 лет и часто нуждаются в инвестициях и глубокой модернизации, констатирует господин Давлеев. В условиях высокой стоимости заемных средств делать эти вложения может быть непросто.

Инвестбанкир Илья Шумов не ожидает большого количества сделок на рынке мяса бройлера. По его словам, этот сегмент и так имеет высокий уровень консолидации, «на долю топ-5 игроков уже приходится более 40% рынка». Привлекательных активов тоже становится меньше. Крупные игроки вроде ГАП «Ресурс» и «Черкизово» все чаще приобретают активы в параллельных сегментах агроиндустрии, отмечает Альберт Давлеев.

Конъюнктура в сегменте столового яйца проще, считает Илья Шумов. Концентрация рынка здесь, по его словам, еще не так выражена, и доля топ-5 игроков составляет около 15%. В случае нормализации цен и снижения ключевой ставки вполне возможна активизация M&A-активности, рассуждает эксперт. Господин Шумов отмечает, что в прошлом году продажу активов сдерживали завышенные ожидания птицефабрик, связанные с растущими ценами на яйца.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров