Песков прокомментировал ситуацию с российскими паралимпийцами в Италии

В Кремле надеются, что Международный паралимпийский комитет выдержит давление, связанное с допуском российских спортсменов к Играм в Италии под национальным флагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Когда проводятся соревнования, принимающая сторона подписывает документ, что она предоставляет все необходимые условия для проведения этих соревнований, а модальности проведения определяются в данном случае паралимпийским комитетом», — сообщил господин Песков в интервью Павлу Зарубину.

«Что касается Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, им надо просто принять решение, это соревнования спортсменов и идеалов олимпизма или это политическое соревнование стран», — добавил он.

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни предложил запретить выдачу виз сопровождающим российских паралимпийцев, так как «они не будут иметь отношения к исполнению своих прямых обязанностей». 18 февраля правительство Италии выразило несогласие с решением Международного паралимпийского комитета допустить к Играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года шесть российских и четырех белорусских спортсменов с национальными эмблемами и гимном.

Российские спортсмены выступят на зимней Паралимпиаде в марте после решения Спортивного арбитражного суда по спору с Международной федерацией лыжных видов спорта. Вердикт обеспечил допуск к международным стартам, где лыжники и горнолыжники подтвердили готовность бороться за медали.

