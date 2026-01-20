Паранормально все вышло

Отечественные спортсмены все-таки смогут выступить на зимней Паралимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в марте, хотя еще в конце прошлого года их участие в ней, казалось, было исключено из-за отсутствия возможности пройти квалификацию. Она появилась благодаря успеху российской стороны в споре с Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Он обеспечил паралимпийцам допуск на международные соревнования. На последних из них российские лыжники и горнолыжники показали, что готовы бороться в Италии за награды, в том числе золотые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завоевавшая золото на недавнем этапе Кубка мира в Австрии российская горнолыжница Варвара Ворончихина будет одним из фаворитов паралимпийских Игр

Фото: Паралимпийский комитет России Завоевавшая золото на недавнем этапе Кубка мира в Австрии российская горнолыжница Варвара Ворончихина будет одним из фаворитов паралимпийских Игр

Фото: Паралимпийский комитет России

Паралимпийский комитет России (ПКР) распространил через информационные агентства ТАСС и «РИА Новости», а также телеканал «Матч ТВ» заявление своего президента Павла Рожкова. Он рассказал, что Международный паралимпийский комитет (МПК) проинформировал как возглавляемую им структуру, так и «все членские организации» о том, что «в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двусторонних приглашений» на очередную зимнюю Паралимпиаду. Она пройдет с 6 по 15 марта, сразу после Олимпиады, в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Павел Рожков отметил, что заявки от спортсменов, выполнивших критерии для выступления на Паралимпийских играх, будут поданы до 13 февраля.

Эта новость означает неожиданно приятный поворот в сложной истории с участием России в главных паралимпийских соревнованиях. Предыдущую зимнюю Паралимпиаду — пекинскую 2022 года, которая открылась вскоре после начала специальной военной операции на Украине,— она пропустила. МПК тогда сначала проигнорировал уже появившиеся рекомендации Международного олимпийского комитета об отстранении россиян, но буквально накануне старта состязаний исключил их, сославшись на «соображения безопасности». Еще прошлой осенью казалось, что и на итальянской Паралимпиаде российской команды не будет, несмотря на происшедшее в том году радикальное смягчение позиции международной структуры в ее отношении.

В сентябре генеральная ассамблея МПК отменила принятое ранее решение о так называемом частичном отстранении ПКР, вернув ему полноценный статус. У корректировки было яркое «прикладное» последствие. Она означала, что российские паралимпийцы вправе участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет МПК. К ним, правда, относятся только некоторые летние виды.

Однако в октябре МПК внезапно предупредил, что в Милане и Кортина-д’Ампеццо никто из российских паралимпийцев соревноваться не будет. Он объяснил это позицией международных федераций, отвечающих за виды спорта в программе Паралимпийских игр. Их всего четыре. Это Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, Международный союз биатлонистов (IBU), Всемирная федерация керлинга (WCF) и Международная федерация хоккея (IIHF). Первые три, как напомнил президент МПК Эндрю Парсонс, оставили в силе отстранение всех спортсменов из России и Белоруссии, лишив паралимпийцев из этих стран возможности соревноваться в квалификационных турнирах. Она формально была у следж-хоккеистов. Но в следж-хоккее к тому моменту уже определились все шесть сборных—участниц Паралимпиады.

Ситуация в паралимпийском спорте в лучшую сторону изменилась по той же причине, по которой она изменилась в спорте олимпийском. В конце 2025 года Россия одержала целый ряд заметных побед в арбитражных разбирательствах с зимними федерациями, проявлявшими странное упрямство в вопросе допуска ее представителей на свои турниры.

Для паралимпийцев главным был успех процесса в Спортивном арбитражном суде против FIS. В декабре она официально санкционировала их возвращение на топовые турниры, включая имеющие ранг квалификационных к Паралимпиаде.

В МПК, отвечая “Ъ” на вопрос о переменах в отношении к российских спортсменам, подтвердили, что их причиной стал процесс в CAS, подчеркнув, что паралимпийская структура, в отличие от FIS, в нем не фигурировала в качестве ответчика. Ее представитель дал понять, что это федерация в первую очередь будет отвечать за допуск россиян и белорусов в Италию, рассматривая заявки для участия в Паралимпиаде.

FIS контролирует на ней три вида — лыжные гонки, горные лыжи и сноуборд, «удельный вес» которых в программе Паралимпийских игр колоссален. В общей сложности в них будет разыграно 58 комплектов наград из 79, стоящих на кону в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

При этом российские спортсмены уже успели продемонстрировать, что, невзирая на огромный перерыв в международных выступлениях, готовы бороться за награды Паралимпиады, в том числе наиболее ценные. На прошедшей неделе в немецком Финстерау и австрийском Зальбахе состоялись этапы Кубка мира по лыжным гонкам и горным лыжам для паралимпийцев, собравшие большую часть мировой элиты. На них целая группа россиян взяла медали, а лыжнице Анастасии Багиян и горнолыжнице Варваре Ворончихиной досталось золото.

Алексей Доспехов