В Ярославле продлили срок работы двух рынков

В Ярославле срок действия разрешений на право организации рынков на улице Угличской и проспекте Дзержинского продлен на пять лет. Соответствующие распоряжения подписал заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии Андрей Данц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Рынок Дзержинский», «ВКонтакте» Фото: «Рынок Дзержинский», «ВКонтакте»

Разрешение на работу рынка на улице Угличской, 4а выдано ООО «Ярославская ярмарка», на проспекте Дзержинского, 23а — ООО «Рынок Дзержинского района». Оба разрешения будут действовать до февраля 2031 года.

ООО «Ярославская ярмарка» зарегистрировано в 2017 году в Ярославле. Уставный капитал — 13,7 млн руб. Учредители: Евгений Мухин (59%), Артур Грицюк (18%), Игорь Румянцев (21%).

ООО «Рынок Дзержинского района» зарегистрировано в 2016 году в поселке Красный Холм Ярославского округа. Уставный капитал — 136 млн руб. Учредитель — Евгений Мухин.

Алла Чижова