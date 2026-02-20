Всевидящее Okko

Онлайн-кинотеатр Okko потребовал у десятков Telegram-каналов удалить фото- и видеоконтент, посвященный Олимпийским играм-2026. Стриминг настаивает, что Олимпийский комитет следит за использованием материалов и запрещает их публикацию на сторонних площадках. Участники рынка указывают, что рекламная монетизация мероприятия и так затруднена из-за малого количество российских спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Авторы Telegram-каналов, освещающих Олимпийские игры-2026, пожаловались на требования мессенджера удалить фото- и видеоконтент с мероприятия, “Ъ” обнаружил десятки таких сообщений. Администраторы сообществ пишут, что претензии поступают от основного обладателя прав на трансляцию — онлайн-кинотеатра Okko. «Okko нажаловался на нас в Telegram за вывешенные нами куски выступлений фигуристов (вырезанные нами из официального Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Олимпиады и у пользователей этой соцсети) и потребовал заблокировать эти куски. И как мы понимаем, требует еще и заблокировать наш канал»,— отмечали администраторы Telegram-канала «БП online» (новостной проект канала «Беспощадный пиарщик»).

“Ъ” убедился, что в большинстве случаев администраторы каналов удаляли публикации после претензий со стороны онлайн-кинотеатра или же их посты удалялись самим Telegram. Крупные каналы при этом не были заблокированы.

В Okko настаивают, что представители средств массовой информации, заинтересованные в освещении зимних Олимпийских игр 2026 года, могут обратиться к площадке как к официальному вещателю: «Ряд медиаплощадок воспользовались данной возможностью заранее. Кроме того, после публикации нашей позиции к нам дополнительно обратились представители СМИ, и соответствующие вопросы были оперативно урегулированы». Ранее стриминг в своем канале в мессенджере уточнял, что Международный олимпийский комитет внимательно следит за использованием хайлайтов и не разрешает публиковать их на несогласованных площадках. Так, поиском и блокировкой занимается уполномоченная организация — и иногда под ограничения могут подпадать не только крупные медиа, но и частные аккаунты, отмечали в компании.

Олимпийские игры-2026 проходят в этом году в Италии с 6 по 22 февраля. Права на официальную трансляцию мероприятия купил онлайн-кинотеатр Okko в начале года у международного правообладателя, работающего с олимпийским контентом. Имя последнего, как и сумма сделки, не раскрывались. Это первый случай, когда официальную трансляцию ведет не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр. Последняя официальная трансляция Олимпиады в России датируется 2022 годом, с 2023 года Россия и Белоруссия не включены в число европейских вещателей Олимпийских игр на период до 2032 года. Медиаправа на территории Европы были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery, представившими совместный тендер.

Трансляция любых значимых спортивных мероприятий практически всегда сопряжена с активной защитой со стороны правообладателя или его региональных партнеров/лицензиатов, напоминает управляющий партнер Semenov & Pevzner, председатель Комиссии по креативным индустриям АЮР Роман Лукьянов: «Так называемые хайлайты и их последующее использование в онлайн-среде в коммерческих отношениях всегда выделяются отдельно, имеют самостоятельное экономическое значение». Соответственно, мониторинг нарушений по хайлайтам и последующая блокировка неавторизованных источников этих хайлайтов — распространенная в современном мире практика, считает юрист.

«Действия Okko понятны и правильны. Тем более что Олимпиада и чемпионаты мира и Европы — самые дорогие с точки зрения покупки прав. А их рекламная монетизация из-за отсутствия полного числа российских спортсменов, мягко говоря, затруднена»,— считает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

Юлия Юрасова