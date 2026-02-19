Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Серебряный призер Игр Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта России

Ски-альпинисту Никиту Филиппову, завоевавшему серебряную медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Об этом в своем Telegram-канале написал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Слева направо: Никита Филиппов, Ориоль Кардона и Тибо Ансельме

Слева направо: Никита Филиппов, Ориоль Кардона и Тибо Ансельме

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Никита Филиппов (слева) во время забега

Никита Филиппов (слева) во время забега

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Слева направо: Никита Филиппов, Ориоль Кардона и Тибо Ансельме

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Никита Филиппов (слева) во время забега

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В своем заявлении господин Дегтярев поздравил ски-альпиниста с серебром и «новым спортивным званием». «Никита показал высокий класс и выдержку. Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине и вырвал серебро, уступив только абсолютному лидеру сезона испанцу Ореолу Кардоне Колу»,— написал министр.

Ски-альпинизм впервые включен в программу Олимпийских игр. На данный момент было разыграно два комплекта наград — в мужском и женском спринте. 20 февраля пройдет смешанная эстафета.

Никите Филиппову 23 года. Он принес российской команде, состоящей из 13 спортсменов, первую медаль на текущих Играх. В январе ски-альпинист дважды взял бронзовые награды на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке.

Таисия Орлова

Олимпийский контингент

В сентябре 18-летняя Аделия Петросян выиграла квалификационный олимпийский турнир в Пекине. Трехкратная чемпионка России обладает самым сложным техническим контентом среди всех участниц грядущей Олимпиады. Однако в текущем сезоне фигуристка ни разу не смогла приземлить четверной тулуп на соревнованиях. Если москвичка справится с этим элементом, у нее есть все шансы подняться на пьедестал

У мужчин первым в олимпийском отборе стал 23-летний петербуржец Петр Гуменник. Программа сложнее, чем у него, на Играх будет лишь у флагмана мирового одиночного катания американца Ильи Малинина. При этом конкуренцию в борьбе за медаль россиянину составят с полдесятка фигуристов

Подающий надежды лыжник Савелий Коростелев в нынешнем сезоне дебютировал на международных соревнованиях. 22-летний уроженец Перми четырежды финишировал в топ-10, а в масс-старте на «Тур де Ски» стал четвертым. В число претендентов на медали Олимпиады двукратного чемпиона мира среди юниоров можно включить с натяжкой

Дарья Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина в эстафете Натальи Непряевой. Как и Коростелев, она проводит свой первый сезон в мировых лыжах. На Кубке мира она тоже прогрессировала от этапа к этапу. Шансы 23-летней лыжницы из Твери на медаль итальянской Олимпиады призрачные, но не нулевые

Одна из главных медальных надежд России связана со ски-альпинизмом — только что включенным в олимпийскую программу видом. 23-летний Никита Филиппов стоял в рейтинге международной федерации на границе первой десятки. А в середине января спортсмену из Петропавловска-Камчатского покорилась первая медаль на этапах Кубка мира — бронза в спринте

Наиболее заметные достижения горнолыжника Семена Ефимова — золото Универсиады-2019 в слаломе и бронза Универсиады-2017 в супергиганте. На Олимпиаду 29-летний москвич отправится в статусе самого возрастного спортсмена в составе скромной по численности российской сборной

За спиной 28-летней горнолыжницы Юлии Плешковой из Елизово уже есть одна Олимпиада — пекинская 2022 года. На ней обладательница двух бронзовых наград зимних Универсиад выступила в четырех дисциплинах, но ни в одной не приблизилась к подиумным местам

Брат трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова Павел добился успехов в том же виде. В 2020 году он занял второе место на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Олимпийскую лицензию 23-летний спортсмен из Дмитрова получил, будучи середняком Кубка мира

У 21-летней Дарьи Олесик тоже были достижения на старте карьеры: в конце прошлого десятилетия саночница из Братска становилась призером этапов Кубка мира среди юниоров. Как и Репилов, в число главных охотников за наградами итальянской Олимпиады она не входит.

21-летняя конькобежка Анастасия Семенова завоевала олимпийскую лицензию в масс-старте, попав в перечень 24 лучших спортсменов в дисциплине. На одном из этапов Кубка мира уроженка Коломны выиграла старт во втором по силе дивизионе, но от борьбы за призы элитной группы была далековато.

Похожая ситуация у ее ровесницы Ксении Коржовой из Оленегорска — чемпионки России по конькобежному спорту на трех разных дистанциях. Олимпийскую лицензию она заработала в одной из них — 3000 м, взяв две медали (золото и бронзу) второго по силе дивизиона Кубка мира.

Ивана Посашкова пока нельзя однозначно назвать сильнейшим российским шорт-трекистом даже на его профильной дистанции — 1000 м. Пробиться на Олимпиаду 21-летнему петербуржцу помогло 12-е место на этапе мирового тура в Монреале.

Квоту в женских соревнованиях по шорт-треку выиграла 23-летняя Алена Крылова из Новоуральска, действующая чемпионка России на 500 м (именно на этой дистанции она квалифицировалась на Игры), 1000 м и в многоборье. На этапах мирового тура нынешнего сезона она занимала места не выше 21-го.

В сентябре 18-летняя Аделия Петросян выиграла квалификационный олимпийский турнир в Пекине. Трехкратная чемпионка России обладает самым сложным техническим контентом среди всех участниц грядущей Олимпиады. Однако в текущем сезоне фигуристка ни разу не смогла приземлить четверной тулуп на соревнованиях. Если москвичка справится с этим элементом, у нее есть все шансы подняться на пьедестал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

У мужчин первым в олимпийском отборе стал 23-летний петербуржец Петр Гуменник. Программа сложнее, чем у него, на Играх будет лишь у флагмана мирового одиночного катания американца Ильи Малинина. При этом конкуренцию в борьбе за медаль россиянину составят с полдесятка фигуристов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Подающий надежды лыжник Савелий Коростелев в нынешнем сезоне дебютировал на международных соревнованиях. 22-летний уроженец Перми четырежды финишировал в топ-10, а в масс-старте на «Тур де Ски» стал четвертым. В число претендентов на медали Олимпиады двукратного чемпиона мира среди юниоров можно включить с натяжкой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дарья Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина в эстафете Натальи Непряевой. Как и Коростелев, она проводит свой первый сезон в мировых лыжах. На Кубке мира она тоже прогрессировала от этапа к этапу. Шансы 23-летней лыжницы из Твери на медаль итальянской Олимпиады призрачные, но не нулевые

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Одна из главных медальных надежд России связана со ски-альпинизмом — только что включенным в олимпийскую программу видом. 23-летний Никита Филиппов стоял в рейтинге международной федерации на границе первой десятки. А в середине января спортсмену из Петропавловска-Камчатского покорилась первая медаль на этапах Кубка мира — бронза в спринте

Фото: Архив Никиты Филиппова

Наиболее заметные достижения горнолыжника Семена Ефимова — золото Универсиады-2019 в слаломе и бронза Универсиады-2017 в супергиганте. На Олимпиаду 29-летний москвич отправится в статусе самого возрастного спортсмена в составе скромной по численности российской сборной

Фото: Российская федерация горнолыжного спорта

За спиной 28-летней горнолыжницы Юлии Плешковой из Елизово уже есть одна Олимпиада — пекинская 2022 года. На ней обладательница двух бронзовых наград зимних Универсиад выступила в четырех дисциплинах, но ни в одной не приблизилась к подиумным местам

Фото: Harrison Hill / USA TODAY Sports / Reuters

Брат трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова Павел добился успехов в том же виде. В 2020 году он занял второе место на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Олимпийскую лицензию 23-летний спортсмен из Дмитрова получил, будучи середняком Кубка мира

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

У 21-летней Дарьи Олесик тоже были достижения на старте карьеры: в конце прошлого десятилетия саночница из Братска становилась призером этапов Кубка мира среди юниоров. Как и Репилов, в число главных охотников за наградами итальянской Олимпиады она не входит.

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

21-летняя конькобежка Анастасия Семенова завоевала олимпийскую лицензию в масс-старте, попав в перечень 24 лучших спортсменов в дисциплине. На одном из этапов Кубка мира уроженка Коломны выиграла старт во втором по силе дивизионе, но от борьбы за призы элитной группы была далековато.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Похожая ситуация у ее ровесницы Ксении Коржовой из Оленегорска — чемпионки России по конькобежному спорту на трех разных дистанциях. Олимпийскую лицензию она заработала в одной из них — 3000 м, взяв две медали (золото и бронзу) второго по силе дивизиона Кубка мира.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ивана Посашкова пока нельзя однозначно назвать сильнейшим российским шорт-трекистом даже на его профильной дистанции — 1000 м. Пробиться на Олимпиаду 21-летнему петербуржцу помогло 12-е место на этапе мирового тура в Монреале.

Фото: РИА Новости

Квоту в женских соревнованиях по шорт-треку выиграла 23-летняя Алена Крылова из Новоуральска, действующая чемпионка России на 500 м (именно на этой дистанции она квалифицировалась на Игры), 1000 м и в многоборье. На этапах мирового тура нынешнего сезона она занимала места не выше 21-го.

Фото: РИА Новости

