Серебряный призер Игр Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта России

Ски-альпинисту Никиту Филиппову, завоевавшему серебряную медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Об этом в своем Telegram-канале написал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В своем заявлении господин Дегтярев поздравил ски-альпиниста с серебром и «новым спортивным званием». «Никита показал высокий класс и выдержку. Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине и вырвал серебро, уступив только абсолютному лидеру сезона испанцу Ореолу Кардоне Колу»,— написал министр.

Ски-альпинизм впервые включен в программу Олимпийских игр. На данный момент было разыграно два комплекта наград — в мужском и женском спринте. 20 февраля пройдет смешанная эстафета.

Никите Филиппову 23 года. Он принес российской команде, состоящей из 13 спортсменов, первую медаль на текущих Играх. В январе ски-альпинист дважды взял бронзовые награды на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке.

Таисия Орлова