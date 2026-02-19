Ски-альпинист Никита Филиппов принес российской команде первую медаль Олимпиады

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он прошел дистанцию за 2 минуты 35,5 секунды.

Все трансляции зимней Олимпиады — на сайте Okko



Первое место занял испанец Ориоль Кардона, опередивший россиянина на 1,5 секунды. Бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме, отставший от лидера на 2,3 секунды.

Ски-альпинизм впервые вошел в программу Олимпийских игр. Ранее в четверг комплект медалей разыграли женщины. Золото взяла швейцарка Марианна Фаттон. Второе место заняла француженка Эмили Арроп, третье — испанка Ана Алонсо Родригес.

23-летний Филиппов в январе дважды брал бронзовые награды на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке.

Таисия Орлова