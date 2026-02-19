Теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дохе
14-я ракетка мира Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Дохе. В четвертьфинале россиянин одержал победу над греком Стефаносом Циципасом, располагающимся на 33-м месте мирового рейтинга.
Андрей Рублев
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Следующий соперник Андрея Рублева определится в матче между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Кареном Хачановым, занимающим седьмое место в рейтинге ATP.
Андрей Рублев является действующим победителем турнира в Дохе. В прошлогоднем финале он одолел британского теннисиста Джейка Дрейпера.
Соревнование завершится 21 февраля. Общий призовой фонд турнира превышает $2,8 млн