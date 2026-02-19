Песков: Путину доложили об итогах переговоров в Женеве

Глава российской делегации на переговорах в Женеве, помощник президента Владимир Мединский доложил об итогах встречи Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Женеве 18 февраля завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и США. Стороны обсуждали политические и военные аспекты урегулирования. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о «значимом прогрессе» и готовности продолжить работу над соглашением. Источник «РИА Новости» сообщил, что четвертый раунд также планируют провести в Женеве.

Владимир Мединский назвал прошедшие переговоры «тяжелыми, но деловыми». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что Кремлю нечего добавить к такой оценке. По словам господина Пескова, сейчас переговоры находятся на той стадии, которая не предполагает публичного обсуждения.

