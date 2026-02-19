Следующий раунд переговоров США, России и Украины пройдет в Женеве

Четвертый раунд переговоров представителей США, России и Украины по мирному урегулированию вновь состоится в Женеве. Об этом сообщил источник «РИА Новости».

«Планируют возвращаться»,— сказал собеседник агентства. Такой же информацией поделился с проектом Piers Morgan Uncensored президент Украины Владимир Зеленский.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Швейцарии 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, назвал их тяжелыми, но деловыми. Он также анонсировал новую встречу делегаций в ближайшее время.

