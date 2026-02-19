В липецком «Моторинвесте» пообещали помочь всем пострадавшим от обрушения крыши

В липецкой компании «Моторинвест» заявили, что всем пострадавшим от обрушения крыши на площадке предприятия в Краснинском округе будет оказана медицинская и материальная помощь.

По данным «Моторинвеста», обрушение кровли произошло на производственной площадке завода электромобилей и гибридов Evolute в зоне комплектации цеха сварки. Этот цех должен был быть запущен в апреле этого года. На предприятии не ответили на вопрос “Ъ”, был ли цех достроен, отметив, что запуск и окончание строительства — это разные вещи.

Сейчас руководство предприятия оказывает содействие работающим на месте спасательным подразделениям, а также оперативному штабу под руководством главы округа Сергея Полякова. На заводе отметили, что возможной причиной случившегося стал аномальный для региона снегопад, а работы по очистке кровель от снега производились на постоянной основе.

Обрушение в цеху «Моторинвеста» произошло сегодня утром. По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, из-под завалов спасли шестерых человек.

Сергей Толмачев, Воронеж