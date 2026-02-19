В Ростовской области возбудили дело после взрыва гранаты при задержании мужчины

СКР возбудил дело о посягательстве на жизнь правоохранителя из-за взрыва при задержании разыскиваемого в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным ведомства, 19 февраля полицейские пришли с обыском к дому в селе Николаевка Неклиновского района. У правоохранителей была информация, что там находится объявленный в федеральный розыск мужчина. По данным МВД, при задержании он оказал сопротивление и подорвал, предположительно, гранату.

Злоумышленник скончался на месте происшествия. Взрыв ранил двух правоохранителей, их госпитализировали. Региональный минздрав сообщал, что оба полицейских находятся в состоянии средней степени тяжести, одного из них прооперировали.

Никита Черненко