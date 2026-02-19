Инфляционные ожидания россиян снизились впервые за пять месяцев

Инфляционные ожидания россиян в феврале 2026 года снизились до 13,1%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный «инФОМ» по заказу Банка России. Снижение стало первым за пять месяцев.

Согласно данным «инФОМ», в декабре и январе индикатор держался на уровне 13,7%. В феврале инфляционные ожидания снизились — впервые с сентября, когда показатель составил 12,6%.

Опрос также показал, что наблюдаемая инфляция осталась на уровне 14,5%. Данный показатель не меняется с ноября 2025 года. При этом наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения снизилась — с 13,2% до 12,9%. Среди тех, кто сбережений не имеет, этот индикатор, наоборот, вырос — с 15,9% до 16%. Опрос проводили с 4 по 13 февраля 2026-го.

13 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15,5% годовых. По данным регулятора, в IV квартале прошлого года рост цен с поправкой на сезонность замедлился до 3,9% (год к году) после 6,5% в III квартале.

