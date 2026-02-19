Daily Mail: брату британского короля грозит пожизненное заключение

Младшему брату короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзору, арестованному сегодня по обвинению в злоупотреблении служебным положением, грозит пожизненный срок. Об этом сообщает The Daily Mail.

Фото: Steve Parsons / Pool Photo / AP

Фото: Steve Parsons / Pool Photo / AP

Злоупотребление служебным положением, отмечает газета, считается одним из самых тяжких преступлений в соответствии с британскими законами. Они устанавливают пожизненное тюремное заключение в качестве максимального наказания за него.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован сегодня, в день своего 66-летия. Его подозревают в том, что будучи специальным представителем Великобритании по международной торговле, Эндрю якобы делился секретной информацией с миллиардером и педофилом Джеффри Эпштейном.

Сообщается, что в настоящее время господин Маунтбеттен-Виндзор находится под арестом в полицейском участке. Место его пребывания не раскрывается. В соответствии с законом, он может быть задержан без предъявления обвинения на 24 часа. Этот срок может быть продлен максимум до 96 часов. После этого бывшему принцу либо предъявят официальные обвинения, либо освободят.

В соответствии с правилами, говорят эксперты, задержание бывшего принца Эндрю не могло произойти без предварительного согласия короля Карла III. Король уже выступил с заявлением, в котором выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании в отношении своего брата.

Андрей Келекеев, Алена Миклашевская