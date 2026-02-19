Карл III пообещал сотрудничать с полицией по делу своего брата Эндрю

Король Великобритании Карл III заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании в отношении своего брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Брата короля задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Заявление монарха распространил Букингемский дворец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Великобритании Карл III

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters Король Великобритании Карл III

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

«Я узнал с глубочайшей озабоченностью новости об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре и подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями. Теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс, посредством которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом соответствующими властями»,— указано в заявлении (цитата по Daily Mail).

По данным полиции, в период работы специальным представителем Великобритании по международной торговле бывший принц Эндрю мог передавать конфиденциальную информацию Эпштейну. Также следствие проверяет сведения о возможной организации встречи принца с женщиной, направленной финансистом в Великобританию. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает все обвинения. В декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов на фоне продолжающегося скандала.

Что «Коммерсантъ» писал об Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре в разные годы — в подборке «Ъ».