ЦБ: мошенники стали чаще использовать СБП вместо карт

Мошенники постепенно смещают активность с банковских карт на Систему быстрых платежей (СБП). Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«По результатам 2025 года мы зафиксировали, что у нас злоумышленники стали меньше использовать платежные карты, начинают переходить в сервис быстрых платежей. На самом деле, это определенная тенденция»,— сказал господин Уваров (цитата по «Интерфаксу»).

Заместитель директора операционно-технологического департамента Национальной системы платежных карт (НСПК) Георгий Дорофеев отметил, что по итогам четвертого квартала наблюдается снижение мошеннической активности, однако в целом за год зафиксирован рост.

«По итогам четвертого квартала есть определенный тренд на снижение мошеннической активности, но, что важно сказать, что по итогам года есть определенный рост и мы как раз с этим будем бороться, будем противодействовать»,— заявил он. В СБП действует механизм маркирования потенциально сомнительных операций — ИПО (индикатор подозрительных операций), который НСПК намерена развивать.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала на снижение средней суммы ущерба от действий мошенников. По данным банковской отчетности, в феврале прошлого года сумма ущерба для граждан составляла в среднем 22 тыс. руб. В ноябре показатель уменьшился до 16 тыс. руб. Глава регулятора заявила, что ЦБ видит основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками.