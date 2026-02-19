Путин попросил Верховный суд контролировать аресты предпринимателей

Президент России Владимир Путин призвал Верховный суд внимательно следить за обоснованностью арестов в отношении подозреваемых и обвиняемых по экономическим преступлениям, в частности связанных с предпринимательством. Об этом глава государства заявил на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

Владимир Путин подчеркнул важность строгого соблюдения закона при избрании меры пресечения, чтобы избежать необоснованного давления на бизнес. По его словам, ответственность за преступления должна быть неизбежной, однако не всегда лишение свободы — единственно правильное решение, особенно при незначительных правонарушениях. «Вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюансы. За какие-то небольшие нарушения сразу запирать человека за решетку не всегда обоснованно»,— пояснил президент.

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в ответ заметил, что инстанции уже имеют необходимые разъяснения и правовые позиции по этой теме. «Они четко ориентируют суды на более широкое применение домашнего ареста и изменение данной меры на более строгую только в случае ее нарушения»,— сказал господин Краснов.